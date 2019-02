மாவட்ட செய்திகள்

விதிகளை மீறும்எருது விடும் விழா குழு மீது கடும் நடவடிக்கைமாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை + "||" + Violate the rules The heavy action on the bull festival festival District administration warns

விதிகளை மீறும்எருது விடும் விழா குழு மீது கடும் நடவடிக்கைமாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை