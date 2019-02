மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி 17-ந்தேதி 126 ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க. தீர்மானம் + "||" + Jayalalithaa's birthday on the 17th of the 126 couples free marriage in the southern district of Tamilnadu Conclusion

ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி 17-ந்தேதி 126 ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க. தீர்மானம்