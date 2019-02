மாவட்ட செய்திகள்

பால்கரில் நிலநடுக்கத்தில் பலியான சிறுமி குடும்பத்துக்கு ரூ.4 லட்சம் முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் வழங்கினார்