மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி வரிசையில் மீண்டும் அமர்வதற்கு அசோக் சவான் அவசரப்படுகிறார்முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் கிண்டல் + "||" + In the opposition line To sit back Ashok Chavan is hurrying Chief Minister Fadnavis tease

எதிர்க்கட்சி வரிசையில் மீண்டும் அமர்வதற்கு அசோக் சவான் அவசரப்படுகிறார்முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் கிண்டல்