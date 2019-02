மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு அருகே ஜல்லிக்கட்டில் துள்ளி ஓடிய காளை கிணற்றில் விழுந்தது தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர் + "||" + Bull run in Jallikattu Fell into the well Firefighters recovered

