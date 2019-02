மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே நின்றிருந்த லாரி மீது அரசு பஸ் மோதியது 25 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Ambur The bus collided with a truck carrying 25 people

