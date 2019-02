மாவட்ட செய்திகள்

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அறிய உதவும்ஒப்புகை சீட்டு எந்திர செயல்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வுக்குழு வாகனங்கள்கலெக்டர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Help us to find out who voted for Awareness Committees on Approval Machine Operations The Collector started to flag off

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அறிய உதவும்ஒப்புகை சீட்டு எந்திர செயல்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வுக்குழு வாகனங்கள்கலெக்டர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்