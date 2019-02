மாவட்ட செய்திகள்

வெவ்வேறு சம்பவங்களில் மின்சாரம் பாய்ந்து 2 பேர் பலி + "||" + In different incidents 2 people die of electrocution

வெவ்வேறு சம்பவங்களில் மின்சாரம் பாய்ந்து 2 பேர் பலி