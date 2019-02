மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள்குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்அரசு செயலர் வெங்கடேசன் அறிவுரை + "||" + Officials Drinking water projects should be given importance Government Secretary Venkatesan advised

அதிகாரிகள்குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்அரசு செயலர் வெங்கடேசன் அறிவுரை