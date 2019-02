மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் பொன்னம்மாபேட்டையில்எலக்ட்ரீசியன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை4-வது முறை முயன்றபோது உயிரிழந்தார் + "||" + Salem in Ponnumapet Electrons hang up and commit suicide He died during the 4th attempt

சேலம் பொன்னம்மாபேட்டையில்எலக்ட்ரீசியன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை4-வது முறை முயன்றபோது உயிரிழந்தார்