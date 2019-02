மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகேவாழை, பப்பாளி தோட்டங்களை சேதப்படுத்திய 7 காட்டு யானைகள் + "||" + Near Gudiyatham 7 wild elephants damaged by banana and papaya gardens

