மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மனு எழுதி கொடுக்கும் கட்டிடம் பூட்டி கிடக்கும் அவலம் + "||" + The petition in the collector's office premises is locked up in the building

கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மனு எழுதி கொடுக்கும் கட்டிடம் பூட்டி கிடக்கும் அவலம்