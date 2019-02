மாவட்ட செய்திகள்

கணவர் இறந்த முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் மகனுக்கு வி‌ஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு தாய் தற்கொலை சென்னிமலையில் பரிதாப சம்பவம் + "||" + On the first anniversary of the death of her husband, the mother committed suicide and poisoning to her son

கணவர் இறந்த முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் மகனுக்கு வி‌ஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு தாய் தற்கொலை சென்னிமலையில் பரிதாப சம்பவம்