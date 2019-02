மாவட்ட செய்திகள்

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில்ஆய்வுப்பட்ட பதிவுக்கான தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்பதிவாளர் சந்தோஷ்பாபு தகவல் + "||" + Manonmaniam Sundaranar University Apply for qualified examination for the inspection registration

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில்ஆய்வுப்பட்ட பதிவுக்கான தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்பதிவாளர் சந்தோஷ்பாபு தகவல்