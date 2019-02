மாவட்ட செய்திகள்

சங்ககிரியில் சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் 187 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் ரோகிணி வழங்கினார் + "||" + In Sankagiri Collector Rohini presented the welfare assistance to 187 beneficiaries

சங்ககிரியில் சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் 187 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் ரோகிணி வழங்கினார்