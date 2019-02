மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டம் அதிகாரிகள் அலைக்கழிப்பதாக பொதுமக்கள் ஆவேசம் + "||" + The Kallambukudi Taluk office was earlier a public outrage that the waiter was scouring officers

கறம்பக்குடி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டம் அதிகாரிகள் அலைக்கழிப்பதாக பொதுமக்கள் ஆவேசம்