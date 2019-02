மாவட்ட செய்திகள்

‘‘தமிழர் பண்பாடு வி‌ஷயத்தில் மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்துவது ஏற்கத்தக்கதல்ல’’ ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகளை அறிவிக்க வேண்டும் மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + It is not unacceptable to delay the central government in Tamil culture, Adichanallur excavations to be announced Madurai HC order

‘‘தமிழர் பண்பாடு வி‌ஷயத்தில் மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்துவது ஏற்கத்தக்கதல்ல’’ ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகளை அறிவிக்க வேண்டும் மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு