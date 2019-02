மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி நகராட்சியில் கட்டண நிலுவை தொகை செலுத்தாத 58 குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிப்பு 10 கடைகளுக்கு சீல் + "||" + Dharmapuri municipality Discontinued 58 drinking water connections that do not pay a tariff Seal for 10 stores

