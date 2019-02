மாவட்ட செய்திகள்

தங்களின் செயல்பாடு மாநிலத்தின் அமைதி, முன்னேற்றம், நிர்வாகத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது கிரண்பெடிக்கு, நாராயணசாமி கடிதம் + "||" + Their activity is a hindrance to the state's peace, progress and administration Narayanasamy's letter to Kiranpady

தங்களின் செயல்பாடு மாநிலத்தின் அமைதி, முன்னேற்றம், நிர்வாகத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது கிரண்பெடிக்கு, நாராயணசாமி கடிதம்