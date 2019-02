மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை பாரதிநகர் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் நீரேற்றம் செய்வதால் குடிநீர் திருட்டு நடவடிக்கை எடுக்க கம்யூனிஸ்டு கட்சி கோரிக்கை + "||" + Drinking water by hydration at night Communist Party request to take action

திருவாடானை பாரதிநகர் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் நீரேற்றம் செய்வதால் குடிநீர் திருட்டு நடவடிக்கை எடுக்க கம்யூனிஸ்டு கட்சி கோரிக்கை