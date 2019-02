மாவட்ட செய்திகள்

தீயணைப்பு துறையில் தடையில்லா சான்றுக்கு விண்ணப்பிப்போர் அலைக்கழிப்பு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Fire field Applying for proof of uninterrupted haunted District administration request to take action

தீயணைப்பு துறையில் தடையில்லா சான்றுக்கு விண்ணப்பிப்போர் அலைக்கழிப்பு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை