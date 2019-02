மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கட்டி செய்யும்16 தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் கடனுதவிகலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி வழங்கினார் + "||" + We will do it Rs 16 lakh per 16 employees Collector KS Kandasamy presented

நாமக்கட்டி செய்யும்16 தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் கடனுதவிகலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி வழங்கினார்