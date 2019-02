மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சியில் ஆலோசனை கூட்டம்:சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிக்க வேண்டும்கடை உரிமையாளர்களுக்கு, அதிகாரி வேண்டுகோள் + "||" + Meeting in the Red Cross: To prepare food in a healthy way For shop owners, the official requested

செஞ்சியில் ஆலோசனை கூட்டம்:சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிக்க வேண்டும்கடை உரிமையாளர்களுக்கு, அதிகாரி வேண்டுகோள்