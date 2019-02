மாவட்ட செய்திகள்

கோடைகாலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் முதன்மை செயல் அதிகாரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Instruction of the Chief Executive Officer to prevent drinking water shortages during the summer

கோடைகாலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் முதன்மை செயல் அதிகாரி அறிவுறுத்தல்