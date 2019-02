மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை திருட்டு:கைதான வாலிபர் கும்பகோணம் கோர்ட்டில் ஆஜர் + "||" + Theft of the idol in the temple The arrested young man has been arrested in the Kumbakonam court

கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை திருட்டு:கைதான வாலிபர் கும்பகோணம் கோர்ட்டில் ஆஜர்