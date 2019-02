மாவட்ட செய்திகள்

புயலில் சாய்ந்த அனைத்து தென்னை மரங்களுக்கும் விரைவில் நிவாரணம் வழங்காவிட்டால் சாலை மறியல் + "||" + For all the coconut trees leaning in the storm Strike the road if it does not provide relief soon

