பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சீராக வினியோகிக்க வேண்டும்கண்காணிப்பு அலுவலர் குமார் ஜெயந்த் பேச்சு + "||" + Drinking water should be distributed regularly to the public

