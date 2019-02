மாவட்ட செய்திகள்

தாரமங்கலம் அருகே காதலிக்க வற்புறுத்திகல்லூரி மாணவி வீட்டு முன்பு தற்கொலை செய்வதாக மிரட்டியவர் கைதுஉடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொள்ள முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + The arrest of a college student who committed suicide in front of the house

தாரமங்கலம் அருகே காதலிக்க வற்புறுத்திகல்லூரி மாணவி வீட்டு முன்பு தற்கொலை செய்வதாக மிரட்டியவர் கைதுஉடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொள்ள முயன்றதால் பரபரப்பு