மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னரின் செயல்பாடு மக்களை அவமதிக்கும் விதமாக உள்ளது அரசு ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு + "||" + The function of the governor is to insult people Government Employees Union Accusation

கவர்னரின் செயல்பாடு மக்களை அவமதிக்கும் விதமாக உள்ளது அரசு ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு