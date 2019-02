மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் பயிர்க் காப்பீட்டு தொகையை வழங்க வலியுறுத்தல் + "||" + Farmers protest near Thanjavu to insure the insurance to pay the crop

தஞ்சை அருகே விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் பயிர்க் காப்பீட்டு தொகையை வழங்க வலியுறுத்தல்