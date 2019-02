மாவட்ட செய்திகள்

சானூரப்பட்டியில், சாலை விரிவாக்கத்தின்போது அப்புறப்படுத்தப்பட்ட மயானத்தை மீண்டும் அமைத்து தர வேண்டும் + "||" + In the Canyarapatti, the restored cemetery should be set up at the road expansion

