மாவட்ட செய்திகள்

பலியான தமிழகத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எலாஸ்டிக் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Rs 1 lakh per family members of the victims of the victim Tamil Nadu Resolution at the Elastic Association meeting

பலியான தமிழகத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எலாஸ்டிக் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்