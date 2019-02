மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுங்கள் தி.மு.க. கிராமசபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Remove TASMAC Shop Take action DMK At the Village Council meeting Public emphasis

டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுங்கள் தி.மு.க. கிராமசபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்