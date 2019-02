மாவட்ட செய்திகள்

அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக 9 புதிய பஸ்கள் அமைச்சர் மணிகண்டன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + On behalf of the state transport corporation 9 new buses for public use

