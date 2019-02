மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு தனி வார்டு அமைத்து தர கோரிக்கை + "||" + At the government medical college hospital Request for a separate ward for retired government employees

அரசு மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு தனி வார்டு அமைத்து தர கோரிக்கை