மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கத்தை, கத்தையாக பணம் பறிமுதல்: 2 அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எப்போது? லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் அதிகாரி விளக்கம் + "||" + In the Kumari, the shouting of money: 2 when action on officers? Explanation of police officer

குமரியில் கத்தை, கத்தையாக பணம் பறிமுதல்: 2 அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எப்போது? லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் அதிகாரி விளக்கம்