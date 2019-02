மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே, நீரில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் பலி + "||" + Near the Ulundurpettai, water drowned and killed 2 students

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே, நீரில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் பலி