மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா, 160 கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்கள் + "||" + The Community Shower Festival in Vriddhachalam, Cirvaricai of 160 pregnant women

விருத்தாசலத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா, 160 கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்கள்