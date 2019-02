மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் கோப்பைக்கானவிளையாட்டு போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுஅமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார் + "||" + First-Minister for the Cup Gift for sports winners in sports Minister KP Anubhalan presented

முதல்-அமைச்சர் கோப்பைக்கானவிளையாட்டு போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுஅமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார்