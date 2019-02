மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2,000 வழங்குவதாக அரசு அறிவிப்பு:வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் என்று சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்குறைதீர்வு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனு + "||" + Certification should be given to those under the poverty line Public Demand for Minority Meeting

