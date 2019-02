மாவட்ட செய்திகள்

புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் கார்டுகள் புதுப்பிக்கும் பணி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Minister of Resettlement Wijepabaskar will update the cards under the new medical insurance scheme

புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் கார்டுகள் புதுப்பிக்கும் பணி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்