மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து இல்லாதபோதும் கருப்பு திராட்சை விலை குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Even if it does not come The reduction in the price of black grapes Farmers worry

வரத்து இல்லாதபோதும் கருப்பு திராட்சை விலை குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை