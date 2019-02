மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்தம் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்

BSNL in Tanjore Staff participated in the strike for the 2nd day

