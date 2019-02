மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி நகராட்சியில் வாடகை செலுத்தாத 18 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ + "||" + The 'seal' for 18 shops that do not rent in Ooty municipality

ஊட்டி நகராட்சியில் வாடகை செலுத்தாத 18 கடைகளுக்கு ‘சீல்’