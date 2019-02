மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே விபத்து மரத்தில் மோதி வேன் நொறுங்கியது; பெண் பலி 15 பேர் படுகாயம் + "||" + Van collided and crashed in a tree; The girl is dead

