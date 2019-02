மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் நிதி திட்டத்தில் பயன்பெறும் விவசாயிகள் பட்டியல் கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது கலெக்டர் தகவல் + "||" + List of Farmers benefiting from Central Government Funding Scheme Attached to the village administration offices

