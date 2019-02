மாவட்ட செய்திகள்

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் 3–வது நாளாக வேலை நிறுத்தம் பெரும்பாலான இடங்களில் இணையதளசேவை பாதிப்பு + "||" + BSNL. Workforce is the 3rd day of the strike affecting the Internet service in most places

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் 3–வது நாளாக வேலை நிறுத்தம் பெரும்பாலான இடங்களில் இணையதளசேவை பாதிப்பு