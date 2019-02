மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செங்கோடுசின்ன ஓங்காளியம்மன் கோவிலில் மாசி குண்டம் திருவிழாஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் + "||" + Thiruchengodu Mass Kundam festival in Chinna Angkaliamman temple Many pilgrims paid tribute to the fire

திருச்செங்கோடுசின்ன ஓங்காளியம்மன் கோவிலில் மாசி குண்டம் திருவிழாஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்