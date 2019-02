மாவட்ட செய்திகள்

40 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்கு பாரதீய ஜனதா பாடுபடும் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + In 40 constituencies, the AIADMK Bharatiya Janata strives for the victory of alliance candidates. Interview with Radhakrishnan

40 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்கு பாரதீய ஜனதா பாடுபடும் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி