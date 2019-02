மாவட்ட செய்திகள்

வட்டார அளவில் பெண்களுக்கான கபடி போட்டிகள் நாளை மறுநாள் மாரத்தான் நடக்கிறது + "||" + The kabaddi tournaments for women at the regional level will be held tomorrow the next day

